МИД Польши: ЕС уже работает над 12-м пакетом санкций в отношении РФ

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России.

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщил замглавы МИД Польши Петр Вавжик в интервью агентству РАР.

"Мы уже работаем над 12-м пакетом санкций", - сказал он, подчеркнув, что Польша в рамках этого пакета хотела бы "ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы для России".

По его словам, самым непростым является запрет экспорта алмазов из РФ в ЕС. "Это не сложная процедура, но страны Бенилюкса, где в основном происходит коммерческий оборот алмазов, будут протестовать. Однако, если удалось, например, убедить итальянцев и греков закрыть порты, то, вероятно, и в этом случае удастся, наконец, выработать решение, приемлемое для всех", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что трудно предсказать, когда может быть принят 12-й пакет санкций, но заявил, что Польша стремится к тому, "чтобы он был максимально широким".

Отметим, что ЕС уже утвердил 11-й пакет санкций в отношении РФ.