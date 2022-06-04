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МИД Польши: ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России

МИД Польши: ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России Европейский союз уже приступил к работе над новыми санкциями против РФ. Это будет уже седьмой пакет с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Другие страны
4 июня 2022 г. 16:18
МИД Польши: ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России

Европейский союз уже приступил к работе над новыми санкциями против РФ. Это будет уже седьмой пакет с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

"Санкции должны быть еще жестче - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке и используемом Россией в своей промышленности", - заявил он в интервью PAP.

По его словам, также необходимо ввести эмбарго на технологии, которые Россия может поставлять и использовать в своей промышленности.

Яблонский подчеркнул, что необходимо конфисковать российские активы в Европе, а не просто заморозить их. Впрочем, работы по этому вопросу уже ведутся.

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