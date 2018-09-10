МИД Польши уволило всех сотрудников окончивших МГИМО

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволены с руководящих должностей в министерстве иностранных дел Польши.

Как передает Report, об этом заявил глава ведомства Яцек Чапутович, сообщает ТАСС.

По его словам, высший кадровый состав министерства изменен почти на 100 процентов. «На руководящих постах ни в стране, ни за рубежом сейчас нет лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических служб или студентами московского МГИМО», — заявил глава МИД.

Чапутович добавил, что для правительства важна лояльность чиновников к проводимой властями политике.

Как отмечает ТАСС, министр практически сразу после вступления в должность в январе заявил о намерении уволить старых работников и принять «новые кадры».