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МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии Министерство иностранных дел Пакистана выразило протест временному поверенному в делах Индии, в связи ударами Индии по многочисленным объектам на территории Пакистана.
Другие страны
7 мая 2025 г. 10:31
МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии в связи ударами по многочисленным объектам на территории Пакистана.

Как передает Report, об этом Reuters сообщает со ссылкой на МИД Пакистана.

"Дипломату был выражен решительный протест в связи с неспровоцированными ударами индийских войск по многочисленным объектам на территории Пакистана и Джамму и Кашмира. Было отмечено, что вопиющий акт агрессии со стороны Индии является явным нарушением суверенитета Пакистана. Подобные действия противоречат Уставу ООН, нормам международного права и установившимся принципам межгосударственных отношений", - цитирует агентство заявление МИД.

В заявлении отмечается, что действия Индии представляют серьезную угрозу региональному миру и стабильности. Пакистан также назвал необоснованными заявления индийской стороны касательно мотивов своих действий.

Согласно последним данным, число жертв атак Индии по территории Пакистана достигло 26 человек, 46 пострадали. 

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