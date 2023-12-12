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МИД Пакистана вызвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане

МИД Пакистана вызвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Афганистана в связи с нападением террористов в районе Дарабан провинции Хайбер-Пахтунхва.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 21:53
МИД Пакистана вызвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Афганистана в связи с нападением террористов в районе Дарабан провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

"Пакистан выступил с решительным демаршем в адрес временного правительства Афганистана в связи с произошедшим сегодня смертоносным нападением", - говорится в пресс-релизе.

Временному поверенному в делах Афганистана было предложено передать в Кабул требование Исламабада о проведении расследования, публичном осуждении нападения и выдаче участников и организаторов теракта пакистанским властям.

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