МИД Пакистана вызвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Афганистана в связи с нападением террористов в районе Дарабан провинции Хайбер-Пахтунхва.

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Афганистана в связи с нападением террористов в районе Дарабан провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

"Пакистан выступил с решительным демаршем в адрес временного правительства Афганистана в связи с произошедшим сегодня смертоносным нападением", - говорится в пресс-релизе.

Временному поверенному в делах Афганистана было предложено передать в Кабул требование Исламабада о проведении расследования, публичном осуждении нападения и выдаче участников и организаторов теракта пакистанским властям.