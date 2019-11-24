​МИД Пакистана вызвал посла Норвегии из-за скандала с Кораном

МИД Пакистана вызвал посла Норвегии Кьелл-Геннара Эриксена из-за инцидента с публичным осквернением Корана в норвежском городе Кристиансанн членами организации "Остановим исламизацию Норвегии".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, митинг движения прошел на этой неделе. Лидер движения Ларс Торсен попытался сжечь издание Корана, несмотря на предупреждения полиции. Неизвестный мужчина помешал Торсену, началась потасовка и участников драки забрали в полицейский участок.

"Посол Норвегии был сегодня вызван в министерство иностранных дел, чтобы выразить глубокую обеспокоенность правительства и народа Пакистана в связи с осквернением Священного Корана в норвежском городе Кристиансанн", - говорится в заявлении МИД Пакистана, подавляющая часть населения которого - мусульмане.

"Было подчеркнуто, что такие действия ранят чувства 1,3 миллиарда мусульман по всему миру, в том числе проживающих в Пакистане. Более того, подобные действия не могут быть оправданы правом на свободу выражения мыслей", - отмечается в заявлении МИД.

Эриксен прокомментировал инцидент в своем Twitter.

"Правительство Норвегии решительно осуждает сожжение Корана на демонстрациях правого толка в Кристиансанне. Полиция остановила демонстрацию из соображений безопасности. В Норвегии все обладают правом на свободу слова и исповедование своей религии без притеснений", - написал посол.