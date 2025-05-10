МИД Пакистана: Удары по Индии носят оборонительный характер

Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии повышенной готовности и наносят ответные удары по индийской территории исключительно в качестве оборонительных мер.

Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии повышенной готовности и наносят ответные удары по индийской территории исключительно в качестве оборонительных мер.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Geo TV , об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

"Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии повышенной готовности и полностью готовы в свете недавней региональной напряженности, - заявил он. - Недавний военный ответ был исключительно оборонительной мерой".

Как обозначил министр, международное сообщество должно сыграть свою роль в том, чтобы "заставить Индию осознать серьезность своих ошибок". Он осудил действия Нью-Дели за последние двое суток, охарактеризовав их как "непрерывный поток лжи". "Мы не можем просто ждать, пока Индия продолжает свои провокации, - добавил он. - Победа будет за Пакистаном".