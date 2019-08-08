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МИД Пакистана проинформировал иностранных послов о ситуации в Кашмире

МИД Пакистана проинформировал иностранных послов о ситуации в Кашмире

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел встречу с главами дипломатических миссий по ситуации в Джамму и Кашмире. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом заявили в пресс-службе МИД Пакистана.

"Глава внешнеполитического ведомства донес до иностранных послов несогласие Пакистана с решением Индии по изменению оспариваемого статуса линии контроля", - говорится в сообщении.

"Министр призвал дипломатов предостеречь Индию от вопиющего нарушения прав человека в Кашмире на фоне превращения данной территории в самую большую тюрьму в мире путем размещения 900 тыс. военных для порабощения 14 млн кашмирцев", - подчеркивается в заявлении МИД.

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