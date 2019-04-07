​МИД Пакистана предупредил о "готовящейся атаке" со стороны Индии

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Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад располагает данными о готовящейся атаке со стороны Индии против его страны в период с 16 по 20 апреля.

"Вероятно, в период с 16 по 20 апреля будет совершен новый акт агрессии против нашей страны. Согласно поступившим в наше распоряжение надежным разведданным, Индия планирует новую атаку - наподобие той, что была совершена в Пулваме 14 февраля - чтобы усилить дипломатическое давление на Пакистан и оправдать военную операцию против него", - сказал Куреши. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает телеканал Geo TV.

Как отметил Куреши, решение обнародовать эту информацию было принято по итогам состоявшегося совещания членов пакистанского правительства с премьер-министром республики Имраном Ханом". "Информирование население является частью нашей политики...Международное сообщество должно обратить внимание на безответственное поведение Индии. Мир не должен молчать, иначе мир и безопасность Южной Азии будут поставлены под угрозу", - добавил он.