МИД Пакистана осудил действия Индии и призвал привлечь ее к ответственности

Индия своими агрессивными действиями поставила под угрозу мир и стабильность в регионе, за что ее следует привлечь к ответственности.

Индия своими агрессивными действиями поставила под угрозу мир и стабильность в регионе, за что ее следует привлечь к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Пакистана, об этом заявил в ходе брифинга для иностранных послов глава ведомства Исхак Дар.

Согласно информации, министр проинформировал послов в Исламабаде об индийских ударах по Пакистану и Азад Джамму и Кашмиру в ночь с 6 на 7 мая 2025 года, в результате которых погибли 26 пакистанцев.

"Глава МИД решительно осудил индийскую агрессию, которая не только нарушила суверенитет Пакистана, но и поставила под угрозу региональный мир и стабильность. Он подчеркнул, что действия Индии были совершены в вопиющее нарушение Устава ООН, международного права и норм, регулирующих межгосударственные отношения", - говорится в пресс-релизе.

Министр отверг заявления Нью-Дели о том, что индийские ВС поразили используемую террористами инфраструктуру, и указал на отсутствие каких-либо достоверных доказательств причастности Пакистана к инциденту в Пахалгаме.

Дар отметил, что "индийское руководство в очередной раз использовало пугало терроризма для продвижения вымышленного повествования о жертвенности". Он заявил, что правительство Нарендры Моди не прислушалось к призывам о деэскалации и проявлению сдержанности, и призвал международное сообщество привлечь Индию к ответственности "за ее безответственное и безрассудное поведение".