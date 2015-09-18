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    ​МИД Пакистана: На территории страны нет боевиков "Исламского государства"

    Кази Халилулла: Мы будем вести борьбу с терроризмом до победного конца

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На территории Пакистана нет боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал на брифинге в Исламабаде официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Кази Халилулла.

    "В Пакистане нет боевиков группировки "Исламское государство", - подчеркнул дипломат. Между тем он констатировал, что "присутствие боевиков ИГ зафиксировано пакистанской стороной в соседнем Афганистане".

    "Позиция Пакистана однозначна: мы будем вести борьбу с терроризмом до победного конца", - подчеркнул Халилулла.

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