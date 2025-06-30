МИД Пакистана: Действия США и Израиля против Ирана подвергли опасности весь регион

Пакистан осудил нападение Израиля и США на Иран, в частности на иранские объекты ядерной инфраструктуры, что могло привести к "потенциально невообразимым" последствиям для всего региона.

Пакистан осудил нападение Израиля и США на Иран, в частности на иранские объекты ядерной инфраструктуры, что могло привести к "потенциально невообразимым" последствиям для всего региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, выступая на торжественной церемонии по случаю 52-й годовщины создания Института стратегических исследований Исламабада.

"Пакистан по-прежнему глубоко обеспокоен недавними событиями на Ближнем Востоке. Мы осудили совершенно неоправданное нападение Израиля и США на Иран, в частности на иранские ядерные объекты. Эти действия, представляющие собой крайне опасную эскалацию, являются нарушением Устава ООН и международного права", - сказал Дар.

Он добавил, что "действия США и Израиля серьезно подорвали устоявшиеся нормы межгосударственного поведения и подвергли весь регион пожару потенциально невообразимых последствий".

Министр отметил, что Тегеран в свою очередь проявил "конструктивный и прагматичный подход", благодаря чему удалось избежать дальнейшей эскалации конфликта.

"Мы еще раз подчеркиваем, что все заинтересованные стороны должны конструктивно взаимодействовать и разрешать все нерешенные разногласия и споры мирным путем посредством диалога и дипломатии", - указал Дар.