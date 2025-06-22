МИД Омана: Атака на иранские ядерные объекты угрожает расширением конфликта

Оман осудил атаку США на иранские ядерные объекты, которая угрожает расширением конфликта в ближневосточном регионе и нарушает международное право.

Оман осудил атаку США на иранские ядерные объекты, которая угрожает расширением конфликта в ближневосточном регионе и нарушает международное право.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении оманского внешнеполитического ведомства, глава которого Бадр аль-Бусаиди выступал посредником в переговорах между США и Ираном по ядерной программе исламской республики.

"Министерство иностранных дел выразило глубокую обеспокоенность и осудило эскалацию, вызванную прямыми авиаударами США по объектам на иранской территории. Оман осуждает эту незаконную агрессию и призывает к немедленной деэскалации. Действия США угрожают расширением масштабов войны и являются серьезным нарушением международного права и Устава ООН, запрещающего применение силы, а также посягательство на национальный суверенитет государств и их законное право на развитие мирных ядерных программ", - указано в заявлении.