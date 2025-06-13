МИД Омана: Атака Израиля на Иран препятствует переговорам по ядерной программе Тегерана

Оман осудил израильскую атаку на Иран, она может привести к масштабному конфликту, а также препятствует переговорам между Вашингтоном и Тегераном по ядерному досье.

Оман осудил израильскую атаку на Иран, она может привести к масштабному конфликту, а также препятствует переговорам между Вашингтоном и Тегераном по ядерному досье.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Омана, выступающего посредником в переговорном процессе по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

"Это нападение произошло в крайне чувствительный момент, поскольку активизировались международные усилия по возобновлению ядерных переговоров между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами. Это явно свидетельствует о намеренном стремлении сорвать дипломатический процесс и спровоцировать более широкий конфликт, который будет иметь ужасные последствия для региональной и международной стабильности", - указано в заявлении.

Отметим, что 6-ой раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана должен состояться 15 июня в Омане.