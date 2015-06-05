МИД ОАЭ: Решение кризиса в Йемене должно быть политическим

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил, что решение кризиса в Йемене должно быть политическим и основываться на резолюциях ООН и предыдущих соглашениях.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

"Страны (Персидского) залива понимают, что решение в Йемене - политическое и на прозрачной правовой основе в виде инициативы арабских стран Персидского залива, резолюций Совета безопасности и Риядской декларации", - заявил глава МИД ОАЭ на встрече с новым посланником ООН в Йемене Исмаилом ульд Шейхом Ахмадом.

Шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян также отметил, что действия стран Персидского залива по оказанию гуманитарной помощи Йемену страдают из-за стремления хуситов "использовать" гуманитарное перемирие. По его словам, формирования хуситов и бывшего йеменского президента Али Абдалла Салеха совершают "насилие и агрессию" против гражданских лиц.