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МИД Нигера аннулировал около 370 дипломатических паспортов

МИД Нигера аннулировал около 370 дипломатических паспортов Министерство иностранных дел Нигера направило в зарубежные представительства страны письмо, в котором объявило об аннулировании около 370 дипломатических паспортов, принадлежащих, среди прочего, бывшим министрам, бывшим депутатам и другим бывшим чиновника
Другие страны
14 сентября 2023 г. 20:46
МИД Нигера аннулировал около 370 дипломатических паспортов

Министерство иностранных дел Нигера направило в зарубежные представительства страны письмо, в котором объявило об аннулировании около 370 дипломатических паспортов, принадлежащих, среди прочего, бывшим министрам, бывшим депутатам и другим бывшим чиновникам, в связи с истечением срока действия.

Как передает Report, об этом сообщает Agency Nigerienne de Presse.

В публикации отмечается, что в общей сложности было аннулировано более 368 паспортов, которые выдали гражданам Нигера в других странах. Это произошло в связи с истечением срока действия.

Агентство подчеркивает, что речь идет о паспортах, принадлежащих "бывшим главам учреждений, бывшим министрам, бывшим национальным депутатам, бывшим советникам и специальным советникам при канцелярии президента, национальном собрании, канцелярии премьер-министра" и другим гражданам Нигера и прочих стран.

По данным ANP, 50 паспортов из общего количества аннулированных были выданы гражданам других стран.

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