​МИД: Москва постоянно поддерживает тесный диалог с Эр-Риядом по острым вопросам

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ РФ поддерживает тесный диалог на регулярной основе с Саудовской Аравией по наиболее острым вопросам региональной повестки дня.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Действительно, с саудовской стороной на регулярной основе поддерживается тесный диалог по наиболее острым вопросам региональной повестки дня. С учетом той роли, которую Саудовская Аравия играет в арабо-мусульманском мире, без подключения королевства к международным усилиям, нацеленным на урегулирование продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, достичь надежного мира в горячих точках региона будет весьма проблематично", - сказал он в интервью журналу Russian View.

Богданов отметил, что "в Москве неоднократно заявляли о готовности и открытости к совместной работе с саудовскими коллегами по поиску взаимоприемлемых развязок сирийского кризиса, прекращению насилия в Йемене, стабилизации в Ираке, Ливии, Палестине".

"Знаем о наличии такого же настроя и у саудовской стороны. В королевстве высоко оценивают нашу принципиальную и неизменную позицию в отношении палестино-израильского урегулирования, по многим вопросам развития международной системы отношений наши позиции совпадают", - подчеркнул российский дипломат.