МИД Молдовы заявил, что страна не выходит за рамки нейтралитета в военном сотрудничестве

Молдова не выходит за рамки закрепленного в конституции нейтралитета в военном сотрудничестве с другими странами.

Молдова не выходит за рамки закрепленного в конституции нейтралитета в военном сотрудничестве с другими странами.

Так пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Даниэл Водэ прокомментировал в среду призыв заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева к взвешенности в вопросе получения военной помощи Запада.

"Сотрудничество Молдовы с другими странами в вопросах безопасности и обороны не выходит за рамки закрепленного в конституции страны принципа нейтралитета. При этом наша страна обязана обеспечить безопасность своих граждан и ответственно относиться к поддержанию мира и международной безопасности", - говорится в размещенном в телеграм-канале министерства комментарии. Водэ отметил, что объявленная ЕС программа помощи предусматривает поставку нелетального оружия.