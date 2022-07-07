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МИД Молдовы заявил, что страна не выходит за рамки нейтралитета в военном сотрудничестве

МИД Молдовы заявил, что страна не выходит за рамки нейтралитета в военном сотрудничестве Молдова не выходит за рамки закрепленного в конституции нейтралитета в военном сотрудничестве с другими странами.
Другие страны
7 июля 2022 г. 08:39
МИД Молдовы заявил, что страна не выходит за рамки нейтралитета в военном сотрудничестве

Молдова не выходит за рамки закрепленного в конституции нейтралитета в военном сотрудничестве с другими странами.

Так пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Даниэл Водэ прокомментировал в среду призыв заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева к взвешенности в вопросе получения военной помощи Запада.

"Сотрудничество Молдовы с другими странами в вопросах безопасности и обороны не выходит за рамки закрепленного в конституции страны принципа нейтралитета. При этом наша страна обязана обеспечить безопасность своих граждан и ответственно относиться к поддержанию мира и международной безопасности", - говорится в размещенном в телеграм-канале министерства комментарии. Водэ отметил, что объявленная ЕС программа помощи предусматривает поставку нелетального оружия.

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Версия на азербайджанском языке Moldova XİN: “Ölkə hərbi əməkdaşlıqda neytrallıqdan kənara çıxmır”

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