МИД Молдовы: Свыше тысячи молдаван обратились за помощью для возвращения из РФ

Более тысячи проживающих в России граждан Молдовы обратились в консульство за помощью для возвращения в республику за прошедшие две недели.

Более тысячи проживающих в России граждан Молдовы обратились в консульство за помощью для возвращения в республику за прошедшие две недели.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер, глава МИД Молдовы Николай Попеску в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.

"Примерно 1 200 человек запросили документы для пересечения границы. Мы наблюдаем значительный рост этих запросов. Многие выехали из РФ на основании имеющихся паспортов", - сказал Попеску.

Ранее МИД Молдовы попросил РФ рассмотреть возможность отказа от набора в армию лиц со вторым молдавским гражданством. Со своей стороны президент республики Майя Санду пригрозила лишать этих людей молдавского гражданства, если они будут добровольно участвовать в боевых действиях на стороне России.

Кишинев не располагает данными о рекрутировании граждан Молдовы в российскую армию.