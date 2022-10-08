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МИД Молдовы: Свыше тысячи молдаван обратились за помощью для возвращения из РФ

МИД Молдовы: Свыше тысячи молдаван обратились за помощью для возвращения из РФ Более тысячи проживающих в России граждан Молдовы обратились в консульство за помощью для возвращения в республику за прошедшие две недели.
Другие страны
8 октября 2022 г. 13:24
МИД Молдовы: Свыше тысячи молдаван обратились за помощью для возвращения из РФ

Более тысячи проживающих в России граждан Молдовы обратились в консульство за помощью для возвращения в республику за прошедшие две недели.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер, глава МИД Молдовы Николай Попеску в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.

"Примерно 1 200 человек запросили документы для пересечения границы. Мы наблюдаем значительный рост этих запросов. Многие выехали из РФ на основании имеющихся паспортов", - сказал Попеску.

Ранее МИД Молдовы попросил РФ рассмотреть возможность отказа от набора в армию лиц со вторым молдавским гражданством. Со своей стороны президент республики Майя Санду пригрозила лишать этих людей молдавского гражданства, если они будут добровольно участвовать в боевых действиях на стороне России.

Кишинев не располагает данными о рекрутировании граждан Молдовы в российскую армию.

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