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МИД Молдовы попросит посла РФ объяснить назначение антенн на здании диппредставительства

МИД Молдовы попросит посла РФ объяснить назначение антенн на здании диппредставительства Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы вызовет посла России в республики Олега Васнецова для объяснений по поводу антенн на здании диппредставительства.
Другие страны
25 июля 2023 г. 13:15

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы вызовет посла России в республики Олега Васнецова для объяснений по поводу антенн на здании диппредставительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"МИДЕИ в тесном взаимодействии с другими компетентными учреждениями анализирует характер и масштабы шпионажа. <…> Посол РФ в Кишиневе будет вызван в министерство для разъяснений по этому вопросу", - говорится в распространенном комментарии ведомства после публикации местных СМИ с обвинениями в адрес диппредставительства.

В пресс-службе министерства сообщили о том, что обеспокоенность ведомства вызвала, в частности, публикация молдавского интернет-ресурса "Журнал", в которой выражено недовольство большим числом антенн на зданиях расположенного в центре Кишинева посольства. Журналисты издания полагают, что с помощью специального оборудования в учреждении якобы могут собирать конфиденциальную информацию.

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