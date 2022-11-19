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МИД Молдовы подтвердил задержание трех граждан страны после теракта в Стамбуле

МИД Молдовы подтвердил задержание трех граждан страны после теракта в Стамбуле Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подтвердило информацию о задержании в Болгарии трех граждан республики после теракта в Стамбуле, унесшего жизни шести человек.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 22:14
МИД Молдовы подтвердил задержание трех граждан страны после теракта в Стамбуле

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подтвердило информацию о задержании в Болгарии трех граждан республики после теракта в Стамбуле, унесшего жизни шести человек.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства Молдовы.

"Подтвердилось наличие гражданства нашей страны у трех задержанных", - говорится в сообщении министерства. Внешнеполитическое ведомство осудило этот террористический акт и заявило об открытости молдавских властей для совместного расследования.

Напомним, что в результате взрыва 13 ноября в Стамбуле погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения.

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