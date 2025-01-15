МИД: Молдова в ближайшее время запустит переговоры о вступлении в Евросоюз

Молдова в ближайшие недели запустит переговоры по тематическим кластерам о своем вступлении в Евросоюз.

Молдова в ближайшие недели запустит переговоры по тематическим кластерам о своем вступлении в Евросоюз.

Как передает Report, об этом в интервью радио Moldova заявил глава МИД Михаил Попшой.

"Первые кластеры будут открыты в скором времени, фактически в ближайшие недели. Польша, как председатель, проявляет полную открытость. Мы будем работать как на уровне МИД, так и на уровне наших коллег в парламенте, в правительстве и, конечно, на уровне аппарата президента, чтобы поддерживать тесные связи со всеми, без исключения, странами Евросоюза", - сказал он.

По его словам, постоянная поддержка со стороны государств-членов ЕС будет иметь решающее значение на следующих этапах процесса интеграции.