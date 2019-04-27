МИД Мексики обеспокоен замедлением транзита людей и грузов через границу с США

Министерство иностранных дел Мексики передало в посольство США ноту, в которой выражает обеспокоенность ситуацией на некоторых переходах через мексикано-американскую границу.

Об этом говорится в обнародованном заявлении внешнеполитического ведомства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В апреле был зафиксирован экономический ущерб компаниям из Мексики и США, вызванный задержками в ходе проверок на таможне, - указывается в тексте документа. - МИД подчеркивает срочную необходимость ускорить транзит товаров и людей, а также углубить взаимное сотрудничество, чтобы гарантировать производительность и безопасность на нашей общей границе".

В заявлении также отмечается, что в первые два месяца 2019 года Мексика "впервые в истории" стала основным торговым партнером США. "Объем экспорта и импорта между двумя странами достиг $97,41 млрд", - отмечается в тексте.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит очередной караван нелегальных мигрантов, стремящихся попасть на территорию США.