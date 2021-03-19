МИД Малайзии требует от дипломатов КНДР в течение 48 часов покинуть страну

В ведомстве осудили решение северокорейских властей разорвать двусторонние дипломатические связи

Малайзия назвала недружественным и неуважительным решением КНДР разорвать двусторонние дипломатические связи и потребовала сотрудников северокорейского посольства и членов их семей в течение 48 часов покинуть страну. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД страны.

"Малайзия глубоко сожалеет о решении КНДР от 19 марта разорвать дипломатические отношения. Мы осуждаем это решение и считаем его недружественным и неконструктивным, игнорирующим дух взаимного уважения и добрососедских отношений между членами международного сообщества", - указывается в сообщении. "Правительство требует в течение 48 часов покинуть территорию страны всех сотрудников посольства КНДР и членов их семей", - указали в МИД. В связи с решением северокорейских властей Малайзия "вынуждена закрывать свое посольство в Пхеньяне, работа которого уже была приостановлена с 2017 года", уточнили в ведомстве.

Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что Пхеньян намерен разорвать дипломатические отношения с Куала-Лумпуром из-за решения об экстрадиции в США своего гражданина.

Ранее Верховный суд Малайзии отклонил апелляцию постоянно проживающего в стране гражданина КНДР, который должен быть экстрадирован в Соединенные Штаты по подозрению в отмывании денег и поставках в Пхеньян предметов роскоши в обход международных санкций. В заявлении МИД Малайзии подчеркивается, что "решение об экстрадиции в США гражданина КНДР было принято в соответствии с принципами верховенства закона и независимости судебной власти".