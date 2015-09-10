МИД: Македония может возвести забор на границе из-за наплыва мигрантов

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Власти Македонии рассматривают возможность строительства забора на границе, чтобы остановить поток мигрантов, прибывающих в страну с юга.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на главу македонского МИД Николу Попоски.

В интервью венгерскому изданию Figyelo министр отметил, что для решения проблемы с потоком мигрантов Македонии, возможно, понадобится "некая физическая защита", однако долгосрочным это решение не станет. "Но если мы серьезно воспринимаем то, что Европа просит нас сделать, нам нужно будет и это тоже. Или солдаты, или ограждение, или сочетание того и другого", - заявил Попоски.

Ранее УВКБ ООН сообщило, что число беженцев из Сирии, прибывших в понедельник в Македонию, достигло рекордного максимума в семь тысяч человек.