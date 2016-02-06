МИД Люксембурга призвало ЕС и Турцию продолжить переговоры по миграционной проблеме

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "ЕС и Турция должны вновь сесть за стол переговоров для решения миграционного кризиса".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Амстердаме, главной темой которой станет проблема миграции.

"ЕС и Турция должны снова вместе сесть за стол переговоров, чтобы выработать практические решения миграционного кризиса после того, как страны ЕС решили вопрос о (выделении Турции помощи для сокращения миграции в размере) 3 млрд. евро. Необходимо согласовать глобальный пакет мер по миграции. Турция уже сделала первый шаг по ограничению миграции, продолжается диалог по визам и реадмиссии", - отметил он.