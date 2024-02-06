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МИД Ливана выразил протест послу Британии в связи с визитом Кэмерона в Бейрут

МИД Ливана выразил протест послу Британии в связи с визитом Кэмерона в Бейрут Исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб вызвал во внешнеполитическое ведомство посла Великобритании в Бейруте Хэмиша Коуэлла.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 17:16
МИД Ливана выразил протест послу Британии в связи с визитом Кэмерона в Бейрут

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб вызвал во внешнеполитическое ведомство посла Великобритании в Бейруте Хэмиша Коуэлла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Дипломату была вручена нота протеста в связи с последним визитом главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона в ливанскую столицу.

Причиной протеста стало то, что министр во время своей поездки не посетил дипведомство Ливана.

Кэмерон побывал в Бейруте с однодневным официальным визитом 1 февраля в рамках своего турне по странам Ближнего Востока. Он встретился с назначенным премьер-министром Ливана Наджибом Микати, а также председателем Палаты депутатов Набихом Берри.

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