МИД Литвы выступил за ужесточение санкций в отношении Беларуси

Санкции против Беларуси как страны, опосредованно участвующей в украинском конфликте, должны быть расширены и ужесточены. Потому, что она разрешает российским военным самолетам посадку и заправку топливом на своей территории.

Санкции против Беларуси как страны, опосредованно участвующей в украинском конфликте, должны быть расширены и ужесточены. Потому, что она разрешает российским военным самолетам посадку и заправку топливом на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в среду в интервью телеканалу Sky News глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он признал, что Минск не участвует непосредственно в конфликте, но на практике является союзником России и несет часть ответственности. "Мы должны неустанно думать о том, как ограничить действия Беларуси. Необходимы шаги по воздействию на ее экономику, введение новых санкций", - сказал глава МИД. Конкретных адресатов новых санкционных мер он не назвал.