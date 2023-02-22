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МИД Литвы выступил за ужесточение санкций в отношении Беларуси

МИД Литвы выступил за ужесточение санкций в отношении Беларуси Санкции против Беларуси как страны, опосредованно участвующей в украинском конфликте, должны быть расширены и ужесточены. Потому, что она разрешает российским военным самолетам посадку и заправку топливом на своей территории.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 18:44
МИД Литвы выступил за ужесточение санкций в отношении Беларуси

Санкции против Беларуси как страны, опосредованно участвующей в украинском конфликте, должны быть расширены и ужесточены. Потому, что она разрешает российским военным самолетам посадку и заправку топливом на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в среду в интервью телеканалу Sky News глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он признал, что Минск не участвует непосредственно в конфликте, но на практике является союзником России и несет часть ответственности. "Мы должны неустанно думать о том, как ограничить действия Беларуси. Необходимы шаги по воздействию на ее экономику, введение новых санкций", - сказал глава МИД. Конкретных адресатов новых санкционных мер он не назвал.

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Версия на азербайджанском языке Litva XİN Belarusa qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə çağırıb

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