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МИД Литвы: Украина должна сама определить условия для окончания войны с РФ

МИД Литвы: Украина должна сама определить условия для окончания войны с РФ Западные лидеры не могут влиять на решение Украины о прекращении войны. Украинские власти должны лично прийти к такому шагу.
Другие страны
25 мая 2022 г. 02:19
МИД Литвы: Украина должна сама определить условия для окончания войны с РФ

Западные лидеры не могут влиять на решение Украины о прекращении войны. Украинские власти должны лично прийти к такому шагу.

Как передает Report со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мне кажется, что это давление на Украину - заставлять украинцев сложить оружие или прекратить наступление на оккупационные силы не на их условиях", - отметил глава литовского дипломатического ведомства.

При этом он подчеркнул, что такова его реакция “на звучащие формулировки некоторых западных лидеров о том, что, возможно, необходимо прекратить огонь и начать переговоры”.

"Условия для окончания войны “должны быть созданы в Украине", - сказал чиновник.

Ландсбергис уверен, что украинские власти сами назовут условия, которых нужно добиться ВСУ, для прекращения войны.

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Версия на азербайджанском языке Litva XİN: Ukrayna müharibəyə son qoymaq üçün şərtləri özü müəyyən etməlidir

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