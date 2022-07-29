МИД Литвы получил ноту России

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы сообщило 29 июля, что получило и приступило к изучению ноты России относительно возможного прекращения платежей за услуги калининградского транзита.

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы сообщило 29 июля, что получило и приступило к изучению ноты России относительно возможного прекращения платежей за услуги калининградского транзита.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет издание Delfi со ссылкой на литовское внешнеполитическое ведомство.

«Подтверждаем, что мы получили ноту Российской Федерации. В настоящее время мы ее изучаем», — заявили в литовском МИД.

Отмечается, что ноту передал временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. Дипломат накануне заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что операторы, пользующиеся услугами компании Литовские железные дороги в России, должны оплачивать перевозку грузов, тогда как литовские власти замкнули все эти платежи на единственный банк «Шауляй банке», который больше не будет осуществлять любые операции с Россией с сентября.

18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. 11 июля Вильнюс расширил ограничения. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям против России, в которых говорилось об отсутствии запрета на железнодорожный транзит.

22 июля «Железные дороги Литвы» возобновили транзит в Калининградскую область.