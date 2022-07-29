О нас

МИД Литвы получил ноту России

МИД Литвы получил ноту России Министерство иностранных дел (МИД) Литвы сообщило 29 июля, что получило и приступило к изучению ноты России относительно возможного прекращения платежей за услуги калининградского транзита.
Другие страны
29 июля 2022 г. 20:23
МИД Литвы получил ноту России

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы сообщило 29 июля, что получило и приступило к изучению ноты России относительно возможного прекращения платежей за услуги калининградского транзита.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет издание Delfi со ссылкой на литовское внешнеполитическое ведомство.

«Подтверждаем, что мы получили ноту Российской Федерации. В настоящее время мы ее изучаем», — заявили в литовском МИД.

Отмечается, что ноту передал временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. Дипломат накануне заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что операторы, пользующиеся услугами компании Литовские железные дороги в России, должны оплачивать перевозку грузов, тогда как литовские власти замкнули все эти платежи на единственный банк «Шауляй банке», который больше не будет осуществлять любые операции с Россией с сентября.

18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. 11 июля Вильнюс расширил ограничения. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям против России, в которых говорилось об отсутствии запрета на железнодорожный транзит.

22 июля «Железные дороги Литвы» возобновили транзит в Калининградскую область.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане увеличена зарплата судей
В Азербайджане увеличена зарплата судей
29 июля 2022 г. 17:04
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в роддоме № 2 после капремонта
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в роддоме № 2 после капремонта
29 июля 2022 г. 14:03
УМК обратилось к верующим в связи с началом месяца Мухаррам
УМК обратилось к верующим в связи с началом месяца Мухаррам
29 июля 2022 г. 11:51
Переименовано министерство образования
Переименовано министерство образования
28 июля 2022 г. 18:11
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
28 июля 2022 г. 15:23
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов
28 июля 2022 г. 13:50
Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК
Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК
28 июля 2022 г. 13:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы базар
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы базар
28 июля 2022 г. 13:23
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
27 июля 2022 г. 23:09
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi