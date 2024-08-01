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МИД Литвы подтвердил поставку истребителей F-16 Украине

МИД Литвы подтвердил поставку истребителей F-16 Украине Литва поставила Украине истребители F-16.
Другие страны
1 августа 2024 г. 10:49

Литва поставила Украине истребители F-16.

Как передает Report, об этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил в соцсети "X".

"Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", - написал он.

До этого стало известно, что ВСУ получили шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

Вечером 31 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16.

The Daily Telegraph сообщал о том, что Вооруженные силы Украины уже задействовали F-16 как средство противовоздушной обороны.

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