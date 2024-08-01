МИД Литвы подтвердил поставку истребителей F-16 Украине

Литва поставила Украине истребители F-16.
Как передает Report, об этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил в соцсети "X".
"Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", - написал он.
До этого стало известно, что ВСУ получили шесть истребителей F-16 от Нидерландов.
Вечером 31 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16.
The Daily Telegraph сообщал о том, что Вооруженные силы Украины уже задействовали F-16 как средство противовоздушной обороны.