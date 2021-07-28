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МИД Кубы заявил об осаде посольства страны в США

МИД Кубы заявил об осаде посольства страны в США "Продолжается осада наших дипломатических миссий, на этот раз в столице США (округ Колумбия) по периметру нашего посольства".
Другие страны
28 июля 2021 г. 08:55
МИД Кубы заявил об осаде посольства страны в США

"Продолжается осада наших дипломатических миссий, на этот раз в столице США (округ Колумбия) по периметру нашего посольства".

Как передает Report, об этом говорится в твиттере внешнеполитического ведомства Кубы.

На фотографиях, сопровождающих запись, ограждение посольства Кубы в Вашингтоне завешано плакатами и транспарантами.

Отмечается, что данное посольство также "пострадало от теракта в 2020 году, о котором правительство США до сих пор молчит".

Ранее СМИ сообщали о нападении на посольство Кубы в Париже. Тогда атаковавшие посольство с "коктейлями Молотова" нанесли ущерб зданию, никто из сотрудников не пострадал.

Министерство иностранных дел Кубы осудило нападение. Глава МИД Кубы Бруно Родригес возложил ответственность за инцидент на правительство США.

11-12 июля в Гаване и других крупных городах Кубы прошли массовые акции против ухудшения условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

В Гаване заявили, что за организацией этих выступлений стоят США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKuba XİN: Vaşinqtondakı səfirliyimiz mühasirəyə alınıb

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