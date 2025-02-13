МИД Кубы: USAID всегда было прикрытием для подрыва порядка в стране

Агентство США по международному развитию (USAID) всегда действовало как прикрытие для попыток подорвать конституционный порядок на Кубе.
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"USAID всегда было прикрытием для подрыва конституционного порядка на Кубе", - написал министр.
По его словам, в период с 1998 по 1999 год агентство "использовало более $6 млн для проведения сотен незаконных операций". А с 2001 по 2006 год USAID "выделило $61 млн на 142 незаконных проекта и вида деятельности, направленных против кубинского народа", отметил Родригес Паррилья.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире телеканала Venezolana de Television, что финансовые средства в размере $5 млрд, полученные руководством ультраправой оппозиции от USAID, использовались для дестабилизации положения в стране.