МИД Кубы: USAID всегда было прикрытием для подрыва порядка в стране

Агентство США по международному развитию (USAID) всегда действовало как прикрытие для попыток подорвать конституционный порядок на Кубе.

Агентство США по международному развитию (USAID) всегда действовало как прикрытие для попыток подорвать конституционный порядок на Кубе.

Как передает Report , об этом заявил глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья в своем телеграм-канале.

"USAID всегда было прикрытием для подрыва конституционного порядка на Кубе", - написал министр.

По его словам, в период с 1998 по 1999 год агентство "использовало более $6 млн для проведения сотен незаконных операций". А с 2001 по 2006 год USAID "выделило $61 млн на 142 незаконных проекта и вида деятельности, направленных против кубинского народа", отметил Родригес Паррилья.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире телеканала Venezolana de Television, что финансовые средства в размере $5 млрд, полученные руководством ультраправой оппозиции от USAID, использовались для дестабилизации положения в стране.