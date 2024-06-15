МИД Кубы: Субмарина США зашла в воды республики без приглашения

Министерство иностранных дел Кубы было осведомлено о том, что американская подводная лодка USS Helena находится в территориальных водах страны, однако настаивает, что такие визиты должны проходить по приглашению.

Министерство иностранных дел Кубы было осведомлено о том, что американская подводная лодка USS Helena находится в территориальных водах страны, однако настаивает, что такие визиты должны проходить по приглашению.

Как передает Report со ссылкой на издание Cubadebate, об этом заявил замглавы МИД республики Карлос Фернандес де Коссио Домингес.

"Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее", - отметил дипломат.

"Но очевидно, что нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, принадлежащих стране, которая проводит официальную политику, враждебную для Кубы", - добавил он.

Напомним, что США на фоне визита отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena.

Хотя Южное командование Вооруженных сил США утверждало, что подлодка находится в заливе на Кубе "в рамках планового визита", агентство Associated Press писало, что субмарина прибыла "в знак демонстрации силы" в ответ на визит российских кораблей.