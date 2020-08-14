МИД Кубы отреагировал на запрет чартерных рейсов со стороны США

​​​​​​​Решение Вашингтона запретить чартерные рейсы на Кубу продиктовано предвыборной политической конъюнктурой в США и вредит интересам рядовых кубинцев.

Решение Вашингтона запретить чартерные рейсы на Кубу продиктовано предвыборной политической конъюнктурой в США и вредит интересам рядовых кубинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление в четверг сделал директор департамента США министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

"Эта мера не имеет большого практического воздействия, но мы отвергаем ее, поскольку она затрагивает интересы кубинцев по обе стороны Флоридского пролива и их потребности в семейных контактах. Подобный шаг направлен на удовлетворение предвыборных нужд на юге (американского штата) Флорида и подтверждает неуважение империализма к кубинцам и американцам кубинского происхождения", - приводятся слова дипломата внешнеполитического ведомства в Twitter.