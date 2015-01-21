МИД Кубы: Нормализация отношений с США возможна после прекращения политики санкций

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Нормализация отношений между Кубой и США станет возможной только после того, как будет положен конец американской политике односторонних санкций. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Кубы перед проведением в Гаване переговоров делегаций двух государств.

"Нормализация двусторонних связей станет возможной только после прекращения политики односторонних санкций, которая причинила значительный материальный и гуманитарный ущерб кубинскому народу", - отмечается в сообщении МИД.

В министерстве заявили, что готовы начать серьезный обмен мнениями между суверенными государствами "с надлежащим соблюдением принципов невмешательства во внутренние дела и уважения национального суверенитета двух наций".