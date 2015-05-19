МИД Кубы: нормализация отношений с США потребует очень много времени

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Процесс нормализации отношений Кубы и США займет очень много времени. Такое мнение, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, высказал 18 мая заместитель министра иностранных дел Кубы Марселино Медина, сообщило выходящее в Майами испаноязычное издание "Эль Нуэво Геральд".

"Процесс, необходимый для полной нормализации отношений, вероятно потребует очень много времени", - предположил Марселино Медина, который с официальным визитом находится в Португалии.

"Нынешние переговоры с администрацией Барака Обамы - едва ли не начальный этап, который сосредоточен на восстановлении дипломатических отношений и на возможности открытия посольств в столицах двух стран", - сказал представитель кубинской дипломатии.

Медина отметил, что нормализация отношений потребует отмены американской блокады и возвращения Кубе территории, занятой военно-морской базой Гуантанамо. "Это - начало этапа, который после решения текущих вопросов приведет в будущем к обсуждению более глубоких тем, таких как необходимость положить конец блокаде и возвращение территории, незаконно оккупированной военно-морской базой в Гуантанамо, или прекращение незаконных радио- и телевизионных трансляций", - объяснил замминистра.

Как уточнил дипломат, 21 мая в Вашингтоне в принципе не планируется обсуждать другие темы, как например, закрытие расположенной в Гуантанамо американской базы. Тем не менее, отметил он, "хотя диалог сосредоточен на дипломатических отношениях и открытии посольств, нельзя исключить, что и другие вопросы будут подняты на этой встрече".

"Более глубокие темы (…) потребуют времени, очень много времени, и можно предположить, что это будет длительный процесс по пути нормализации отношений, которая не наступит до тех пор, пока не будут решены другие оставшиеся вопросы", - подчеркнул представитель кубинского МИД.