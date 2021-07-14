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МИД Кубы назвал США виновником протестов на острове

МИД Кубы назвал США виновником протестов на острове Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что власти США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике
Другие страны
14 июля 2021 г. 05:04
МИД Кубы назвал США виновником протестов на острове
Бруно Родригес Паррилья

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что власти США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Обвиняю правительство США в том, что оно напрямую вовлечено и несет значительную ответственность за события, произошедшие 11 июля", - сказал глава МИД в ходе пресс-конференции.

"11 июля в протестах участвовали те, кого в США назвали бы "агентами иностранной державы", те, кто получают финансирование и инструкции из-за рубежа, те, кто передвигаются на автомобилях с дипломатическим статусом, те, кто встречаются с американскими дипломатами, те, кто постоянно посещают дипломатические учреждения, и те, кто постоянно подстрекают к действиям против конституционного устройства и законов Кубы", - заявил министр. По его словам, в беспорядках участвовали также "лица с криминальным прошлым и маргиналы".

По словам Родригеса, руководство Кубы не настроено ухудшать отношения с США, именно из Вашингтона могут исходить подобные инициативы.

"Не думаю, что мы стоим на пороге кризиса двусторонних отношений, если только сами США не инициируют его", - отметил дипломат. По его словам, на настоящий момент руководство республики также не намерено предпринимать какие-либо действия по высылке американских дипломатов.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

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