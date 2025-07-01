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МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США

МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США Меморандум президента США Дональда Трампа об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны демонстрирует преступную политику, которая нарушает права всего кубинского народа.
Другие страны
1 июля 2025 г. 06:44
МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США

Меморандум президента США Дональда Трампа об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны демонстрирует преступную политику, которая нарушает права всего кубинского народа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.

"Президентский меморандум против Кубы, обнародованный сегодня правительством США, усиливает агрессию и экономическую блокаду, которая наказывает весь кубинский народ и является главным препятствием на пути нашего развития. Это преступная политика, нарушающая права целой нации", - написал Родригес в своем блоге.

Согласно заявлению на сайте Белого дома, подписанный Трампом Национальный меморандум по вопросам безопасности (NSPM) восстанавливает и усиливает жёсткий курс в отношении Кубы, действовавший в его первый президентский срок, отменяя шаги по нормализации, предпринятые при администрации Джо Байдена.

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