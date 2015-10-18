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    ​МИД Кубы: наших войск в Сирии нет

    Некоторые СМИ объявили о том, что кубинские войска присоединились к России в борьбе против ИГИЛ

    Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Кубинских войск нет на территории Сирии.

    Как передает Report, об этом в субботу заявило министерство иностранных дел островного государства.

    “МИД Кубы "опроверг и решительно отмел безответственные и необоснованные сообщения о предполагаемом присутствии кубинских войск в Арабской Республике Сирия", - говорится в кратком опровержении внешнеполитического ведомства.

    В последние дни некоторые издания объявили о том, что кубинские войска присоединились к России, Ирану, другим силам в борьбе против экстремистской организации "Исламское государство Ирака и Леванта". В связи с этим МИД Кубы был вынужден сделать официальное заявление. 

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