​МИД Кубы: наших войск в Сирии нет

Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Кубинских войск нет на территории Сирии.

Как передает Report, об этом в субботу заявило министерство иностранных дел островного государства.

“МИД Кубы "опроверг и решительно отмел безответственные и необоснованные сообщения о предполагаемом присутствии кубинских войск в Арабской Республике Сирия", - говорится в кратком опровержении внешнеполитического ведомства.

В последние дни некоторые издания объявили о том, что кубинские войска присоединились к России, Ирану, другим силам в борьбе против экстремистской организации "Исламское государство Ирака и Леванта". В связи с этим МИД Кубы был вынужден сделать официальное заявление.