МИД: Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной

Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной, Пхеньян продолжит последовательное укрепление ядерных вооруженных сил.
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Ведомство подвергло жесткой критике недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи в Мюнхене, на которой, в частности, в очередной раз был озвучен тезис о необходимости достижения полной денуклеаризации КНДР.
"План о "денуклеаризации", который с точки зрения действительности стал более невозможным и нереальным, как в практическом отношении, так и в отношении использования самого этого термина, напоминает ситуацию, когда невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество", - говорится в заявлении.
МИД КНДР подчеркнул, что "пока существуют враждебные угрозы со стороны США и их сателлитов, ядерное оружие для КНДР - гарантия мира и суверенитета, а также гарантированное конституцией средство самообороны".
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что страна и "впредь будет неизменно придерживаться нового курса главы государства на укрепление ядерных вооруженных сил".
"С помощью всех своих военно-политических средств будем последовательно сдерживать угрозы и шантаж со стороны США и их сателлитов, нарушающих суверенитет и интересы безопасности нашего государства", - подчеркнули в МИД.