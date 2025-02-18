О нас

МИД: Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной

МИД: Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной, Пхеньян продолжит последовательное укрепление ядерных вооруженных сил.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 04:56
МИД: Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной

Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной, Пхеньян продолжит последовательное укрепление ядерных вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом говорится в заявлении МИД КНДР.

Ведомство подвергло жесткой критике недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи в Мюнхене, на которой, в частности, в очередной раз был озвучен тезис о необходимости достижения полной денуклеаризации КНДР.

"План о "денуклеаризации", который с точки зрения действительности стал более невозможным и нереальным, как в практическом отношении, так и в отношении использования самого этого термина, напоминает ситуацию, когда невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество", - говорится в заявлении.

МИД КНДР подчеркнул, что "пока существуют враждебные угрозы со стороны США и их сателлитов, ядерное оружие для КНДР - гарантия мира и суверенитета, а также гарантированное конституцией средство самообороны".

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что страна и "впредь будет неизменно придерживаться нового курса главы государства на укрепление ядерных вооруженных сил".

"С помощью всех своих военно-политических средств будем последовательно сдерживать угрозы и шантаж со стороны США и их сателлитов, нарушающих суверенитет и интересы безопасности нашего государства", - подчеркнули в МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Израиль начал вывод войск из девяти последних поселков на юге Ливана
Израиль начал вывод войск из девяти последних поселков на юге Ливана
18 февраля 2025 г. 05:22
В Ватикане рассказали о состоянии госпитализированного Папы Римского
В Ватикане рассказали о состоянии госпитализированного Папы Римского
18 февраля 2025 г. 04:40
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Киева
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Киева
18 февраля 2025 г. 03:07
Не менее 15 человек пострадали при крушении самолета в Торонто
ВидеоНе менее 15 человек пострадали при крушении самолета в Торонто
18 февраля 2025 г. 02:56
В НАТО намерены перенять боевой опыт Украины
В НАТО намерены перенять боевой опыт Украины
18 февраля 2025 г. 02:21
В Боливии свыше 30 человек погибли при падении автобуса с обрыва
ФотоВ Боливии свыше 30 человек погибли при падении автобуса с обрыва
18 февраля 2025 г. 01:48
Келлог: США не намерены навязывать Украине мир с РФ
Келлог: США не намерены навязывать Украине мир с РФ
18 февраля 2025 г. 00:38
Нетаньяху распорядился о немедленном применении закона о запрете БАПОР
Нетаньяху распорядился о немедленном применении закона о запрете БАПОР
18 февраля 2025 г. 00:24
Саудовский кронпринц и госсекретарь США обсудили вопросы обеспечения безопасности в мире
Саудовский кронпринц и госсекретарь США обсудили вопросы обеспечения безопасности в мире
18 февраля 2025 г. 00:11
Европейские лидеры в Париже не приняли итогового решения по российско-украинскому конфликту
Европейские лидеры в Париже не приняли итогового решения по российско-украинскому конфликту
17 февраля 2025 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi