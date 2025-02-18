МИД: Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной

Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной, Пхеньян продолжит последовательное укрепление ядерных вооруженных сил.

Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной, Пхеньян продолжит последовательное укрепление ядерных вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом говорится в заявлении МИД КНДР.

Ведомство подвергло жесткой критике недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи в Мюнхене, на которой, в частности, в очередной раз был озвучен тезис о необходимости достижения полной денуклеаризации КНДР.

"План о "денуклеаризации", который с точки зрения действительности стал более невозможным и нереальным, как в практическом отношении, так и в отношении использования самого этого термина, напоминает ситуацию, когда невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество", - говорится в заявлении.

МИД КНДР подчеркнул, что "пока существуют враждебные угрозы со стороны США и их сателлитов, ядерное оружие для КНДР - гарантия мира и суверенитета, а также гарантированное конституцией средство самообороны".

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что страна и "впредь будет неизменно придерживаться нового курса главы государства на укрепление ядерных вооруженных сил".

"С помощью всех своих военно-политических средств будем последовательно сдерживать угрозы и шантаж со стороны США и их сателлитов, нарушающих суверенитет и интересы безопасности нашего государства", - подчеркнули в МИД.