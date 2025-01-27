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МИД Колумбии сообщил о разрешении тупиковой ситуации в отношениях с США

МИД Колумбии сообщил о разрешении тупиковой ситуации в отношениях с США Министерство иностранных дел Колумбии сообщило, что тупиковая ситуация, возникшая в воскресенье в отношениях этой страны с США, разрешена.
Другие страны
27 января 2025 г. 08:58
МИД Колумбии сообщил о разрешении тупиковой ситуации в отношениях с США

Министерство иностранных дел Колумбии сообщило, что тупиковая ситуация, возникшая в воскресенье в отношениях этой страны с США, разрешена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном сообщении дипведомства.

"Правительство Колумбии информирует, что мы преодолели тупиковую ситуацию в отношениях с правительством США", - говорится в документе, размещенном в соцсетях. Колумбийский МИД сообщил, что глава ведомства Луис Хильберто Мурильо "в ближайшие часы" направится в Вашингтон, чтобы провести рабочие встречи и обменяться дипломатическими нотами.

"Мы продолжим принимать колумбийцев и колумбиек, которые возвращаются в страну в положении депортированных, гарантируя им достойные условия как субъектам права", - отмечается в сообщении. В нем также указывается, что правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро намерено направить президентский самолет, чтобы облегчить возвращение соотечественников, которые должны были прибыть в страну в воскресенье утром депортационными рейсами из США. "Колумбия заявляет, что сохранит дипломатические каналы общения, чтобы гарантировать права, национальные интересы и достоинство наших граждан", - подчеркивается в документе.

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