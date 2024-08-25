МИД КНР заявил о правовой основе своих интересов в ЮКМ

Интересы Китая в Южно-Китайском море (ЮКМ) имеют достаточную историческую и правовую основу.
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"Территориальный суверенитет, морские права и интересы Китая в ЮКМ имеют достаточную историческую и правовую основу, а страны региона обладают достаточной уверенностью и мудростью для самостоятельного решения проблем в ЮКМ", - говорится в заявлении.
Как подчеркивают в китайском внешнеполитическом ведомстве. "Страны региона не должны предпринимать шагов, способных спровоцировать конфронтацию или усугубить напряженность".