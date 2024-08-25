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МИД КНР заявил о правовой основе своих интересов в ЮКМ

МИД КНР заявил о правовой основе своих интересов в ЮКМ Интересы Китая в Южно-Китайском море (ЮКМ) имеют достаточную историческую и правовую основу.
Другие страны
25 августа 2024 г. 10:28
МИД КНР заявил о правовой основе своих интересов в ЮКМ

Интересы Китая в Южно-Китайском море (ЮКМ) имеют достаточную историческую и правовую основу.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, об этом заявил официальный представитель МИД КНР в преддверии визита в Китай помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, намеченного на 27-29 августа.

"Территориальный суверенитет, морские права и интересы Китая в ЮКМ имеют достаточную историческую и правовую основу, а страны региона обладают достаточной уверенностью и мудростью для самостоятельного решения проблем в ЮКМ", - говорится в заявлении.

Как подчеркивают в китайском внешнеполитическом ведомстве. "Страны региона не должны предпринимать шагов, способных спровоцировать конфронтацию или усугубить напряженность".

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