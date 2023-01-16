МИД КНР: Япония отклоняется от пути мирного развития

Токио отклоняется от пути мирного развития, выбранного Японией после Второй мировой войны.

Токио отклоняется от пути мирного развития, выбранного Японией после Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Япония в данный момент отклоняется от послевоенного пути мирного развития, и опасность повторения ошибок истории постоянно возрастает", - сказал он, добавив, что Токио постоянно корректирует свою политику безопасности, стремится к увеличению своей военной мощи и "преувеличивает региональную напряженность".

По его словам, оборонный бюджет Японии значительно увеличился за последние 11 лет.

"Мы со всей серьезностью предупреждаем Токио, что тот, кто подрывает безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, непременно наткнется на широкое сопротивление и решительное противодействие со стороны стран региона", - добавил Ван Вэньбинь.