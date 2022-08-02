МИД КНР вызвал посла США в Китае и выразил ему протест

Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн в ночь на среду вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему протест в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн в ночь на среду вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему протест в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Эти действия носили чрезвычайно дурной характер, последствия будут крайне тяжелыми. Китай ни в коем случае не будет безучастно наблюдать за этим", - отметил Се Фэн.

Замминистра иностранных дел КНР потребовал, чтобы США "приняли действительные меры, чтобы устранить негативное влияние необъявленного визита Пелоси на Тайвань", а также указал на то, что Вашингтон должен прекратить провокации и перестать поддерживать выступающие за независимость острова силы.

Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.