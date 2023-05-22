МИД КНР выразил протест послу Японии в Пекине

Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун «из-за раздувания вопросов, связанных с Китаем», на саммите стран «Большой семерки» (G7) в Хиросиме выразил протест послу Японии в Пекине Хидэо Таруми.

Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун "из-за раздувания вопросов, связанных с Китаем", на саммите стран "Большой семерки" (G7) в Хиросиме выразил протест послу Японии в Пекине Хидэо Таруми.

Как передает Report, об этом было заявлено на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Сунь Вэйдуна, Япония вместе с другими странами "семерки" "очерняла и нападала" на Китай. Китайский дипломат назвал такие действия G7 грубым вмешательством во внутренние дела Китая, наносящим ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития страны. Поэтому Пекин выражает "сильное недовольство и решительный протест".

Сунь Вэйдун особо отметил, что вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом и Тибетским автономными районами, являются внутренними делами Китая.