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МИД КНР выразил протест послу Японии в Пекине

МИД КНР выразил протест послу Японии в Пекине Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун «из-за раздувания вопросов, связанных с Китаем», на саммите стран «Большой семерки» (G7) в Хиросиме выразил протест послу Японии в Пекине Хидэо Таруми.
Другие страны
22 мая 2023 г. 07:21
МИД КНР выразил протест послу Японии в Пекине

Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун "из-за раздувания вопросов, связанных с Китаем", на саммите стран "Большой семерки" (G7) в Хиросиме выразил протест послу Японии в Пекине Хидэо Таруми.

Как передает Report, об этом было заявлено на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Сунь Вэйдуна, Япония вместе с другими странами "семерки" "очерняла и нападала" на Китай. Китайский дипломат назвал такие действия G7 грубым вмешательством во внутренние дела Китая, наносящим ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития страны. Поэтому Пекин выражает "сильное недовольство и решительный протест".

Сунь Вэйдун особо отметил, что вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом и Тибетским автономными районами, являются внутренними делами Китая.

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