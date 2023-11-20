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Китай выразил надежду на конструктивное решение разногласий о воде с "Фукусимы"

Китай выразил надежду на конструктивное решение разногласий о воде с "Фукусимы" Китай надеется на совместное и конструктивное решение разногласий о сбросе воды с аварийного энергоблока АЭС "Фукусима".
Другие страны
20 ноября 2023 г. 14:04
Китай выразил надежду на конструктивное решение разногласий о воде с Фукусимы

Китай надеется на совместное и конструктивное решение разногласий о сбросе воды с аварийного энергоблока АЭС "Фукусима".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай надеется, что КНР и Япония смогут пойти навстречу друг другу и конструктивно решить вопрос о сбросе в море радиоактивно зараженной воды с АЭС "Фукусима", - отметила официальный представитель МИД КНР, комментируя заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Китай согласился провести экспертные консультации, направленные на возобновление ввоза японских морепродуктов.

Отметим, что с конца августа 2023 года Пекин ввел полный запрет на закупки морепродуктов в Японии, требуя от Токио прекратить сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1".

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