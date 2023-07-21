МИД КНР: в результате ударов России повреждено здание генконсульства в Одессе

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением касательно повреждения здания генерального консульства в украинской Одессе в результате воздушных ударов России.

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением касательно повреждения здания генерального консульства в украинской Одессе в результате воздушных ударов России.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что взрывная волна выбила оконные стекла и повредила поверхность стен здания, пострадавших в результате инцидента нет.

"Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает контакты с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", - говорится в заявлении.