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МИД КНР: США должны вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая

МИД КНР: США должны вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая Китайские власти проводят в отношении США последовательную политику и готовы прилагать совместные усилия для содействия устойчивому развитию отношений между двумя странами.
Другие страны
27 июля 2024 г. 19:23
МИД КНР: США должны вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая

Китайские власти проводят в отношении США последовательную политику и готовы прилагать совместные усилия для содействия устойчивому развитию отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне.

"Китай проводит последовательную политику в отношении США, придерживаясь принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества. Американская сторона должна воплотить в жизнь обязательства президента Байдена, вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая", - сказал Ван И.

Он уточнил, что для стабильного, гармоничного и устойчивого развития китайско-американских отношений требуются усилия как Пекина, так и Вашингтона.

За последние три месяца Китай и США продолжали укреплять взаимодействие по многим каналам, в том числе между дипломатическими и финансовыми ведомствами, правоохранительными органами, продвигали межармейское сотрудничество, способствовали активизации межличностного взаимодействия, уточнил глава МИД КНР.

"Однако следует отметить, что сдерживание и подавление КНР со стороны США не прекратилось и даже усилилось, - подчеркнул Ван И. - Рисков, с которыми сталкиваются китайско-американские отношения, становится все больше, вызовы усиливаются".

По его словам, отношения Китая и США "все еще находятся на критическом этапе", в связи с чем обе стороны должны "выверять направление для взаимодействия, контролировать риски, правильно устранять разногласия и помехи".

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