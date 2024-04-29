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МИД КНР: Си Цзиньпин 5-10 мая посетит с визитом Францию, Сербию и Венгрию

МИД КНР: Си Цзиньпин 5-10 мая посетит с визитом Францию, Сербию и Венгрию Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 11:35
МИД КНР: Си Цзиньпин 5-10 мая посетит с визитом Францию, Сербию и Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"По приглашению президента Французской Республики (Эмманюэля) Макрона, президента Республики Сербия (Александра) Вучича и президента и премьер-министра Венгрии (Тамаша) Шуйока и (Виктора) Орбана, председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит три вышеупомянутые страны с государственным визитом", - сказала она.

Подробности визитов не приводятся.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin Fransa, Serbiya və Macarıstana səfər edəcək
Версия на английском языке China's Xi to visit France, Serbia and Hungary May 5-10

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